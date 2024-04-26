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Агент Николсона сообщил, что игрок вернётся в «Спартак» после завершения аренды

Агент Николсона сообщил, что игрок вернётся в «Спартак» после завершения аренды
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Агент Ненад Протега, представляющий интересы нападающего «Клермона» Шамара Николсона, арендованного минувшей осенью у московского «Спартака», рассказал о будущем своего клиента.

«С 1-го июля Николсон будет игроком «Спартака». Дальше посмотрим, что будет», – приводит слова Протеги Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что красно-белые больше не рассчитывают на 27-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Николсон принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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