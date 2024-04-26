Игорь Федотов объяснил, почему игрока «Факела» не надо было наказывать за симуляцию

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о работе судьи Павла Шадыханова в матче 21-го тура чемпионата России «Факел» — «Крылья Советов» (0:1).

«Единственная претензия к Шадыханову: на первых минутах он показал жёлтую Аппаеву за симуляцию. Так делать нельзя — он становится заложником симуляций. Момент был у углового флага, кому это надо? Свистни, напихай, поговори хотя бы. Самое начало матча, это не штрафная площадь, была борьба. Шадыханов мог себя загнать в ловушку, зная игроков «Крыльев» и «Факела». Такие эпизоды ещё могли быть, и пришлось бы везде давать жёлтые. Но пронесло — больше подобных моментов не случалось», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.