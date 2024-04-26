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Игорь Федотов объяснил, почему игрока «Факела» не надо было наказывать за симуляцию

Игорь Федотов объяснил, почему игрока «Факела» не надо было наказывать за симуляцию
Павел Шадыханов
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о работе судьи Павла Шадыханова в матче 21-го тура чемпионата России «Факел» — «Крылья Советов» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 18:15 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Ороско – 76'    

«Единственная претензия к Шадыханову: на первых минутах он показал жёлтую Аппаеву за симуляцию. Так делать нельзя — он становится заложником симуляций. Момент был у углового флага, кому это надо? Свистни, напихай, поговори хотя бы. Самое начало матча, это не штрафная площадь, была борьба. Шадыханов мог себя загнать в ловушку, зная игроков «Крыльев» и «Факела». Такие эпизоды ещё могли быть, и пришлось бы везде давать жёлтые. Но пронесло — больше подобных моментов не случалось», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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