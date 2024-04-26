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Масалитин: на ЦСКА и «Спартак» давил результат — никто не хотел проигрывать

Масалитин: на ЦСКА и «Спартак» давил результат — никто не хотел проигрывать
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о минувшем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который завершился со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Команды подходили в одинаковых условиях. Была проблема у «Спартака» в плане Абаскаля и результатов. Недавно «Спартак» играл с «Зенитом» на Кубке, очень плохой матч был, но ничья. У ЦСКА свои проблемы были. Никто в этом матче не хотел проигрывать, поэтому мало думали об атаке. Были и борьба, и большие скорости, и тот самый нерв. Но к скоростям нужно мастерство. На сегодняшний день ребята мастерство не повысили. Результат давил — команды не могли раскрепоститься и показать свои истинные возможности.

Мойзеса должны были удалять. Там вовсе не жёлтая карточка. Ещё момент был с Дуарте. Должны были не только его наказать, но и Чернова, который грубо сыграл против соперника. Насчёт пенальти было непонятно. С одной камеры показывают — бедро, с другой — рука. Нападающим нечего делать в своей штрафной. У них нет функции защиты. Они привыкли играть в чужой штрафной, а в своей нет навыка отбора, поэтому эти ляпы очень часто встречаются у нападающих, которые приходят помогать в свою штрафную. Какая игра, такое и судейство», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

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