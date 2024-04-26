Президент Ла Лиги: в чемпионате Испании будет равенство, если убрать из него «Реал»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос, не боится ли он, что в чемпионате Испании может возникнуть неравенство после того, как нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе усилит мадридский «Реал».

«Если убрать мадридский «Реал» [из чемпионата], тогда будет равенство. Нужно посмотреть, что произойдёт.

Считаю, что «Реал» проводит исключительный сезон. Если вспомнить прошлый сезон, то больше всех очков набрала «Барселона». Всё меняется. Неизвестно, станут ли команды лучше после прихода в них новых футболистов. На это влияет много факторов. Меня это не беспокоит», — приводит слова Тебаса Marca.

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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Отмечалось, что нападающий сообщил партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».