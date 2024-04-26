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Экс-игрок «Краснодара» Шипицин: Слишкович показал, что нет смысла менять его

Экс-игрок «Краснодара» Шипицин: Слишкович показал, что нет смысла менять его
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Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича после минувшего матча 25-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Мне кажется, дерби получилось в первую очередь для тренера «Спартака» Слишковича. Он в очередной раз показал всем, что нет смысла его менять и искать кого-то другого. А так что? Одна борьба была. В принципе, по итогам первого тайма никакого интереса не было, ни одного удара в створ», – приводит слова Шипицина «Евро-Футбол.Ру».

Предыдущим главным тренером команды был Гильермо Абаскаль. Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года, в феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

Календарь РПЛ
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