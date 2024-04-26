Вячеслав Колосков высказался о соперниках сборной России в товарищеских матчах

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о том, как следует выбирать соперников для сборной России в товарищеских матчах.

«Достаточно странно изначально ограничивать себя рейтингом ФИФА. Во-первых, его составляют с некой долей условности. Во-вторых, если, допустим, некий коллектив занимает в нём 81-е место, а не 80-е, мы что, не будем с ним встречаться? Главное, выбирать ведущие сборные мирового футбола, обладающие какими-то заслугами. Считаю, это вполне реально», — приводит слова Колоскова «RT на русском».

Напомним, в 2023 году сборная Россия провела шесть товарищеских матчей. За этот период российская национальная команда сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2), Кубой (8:0). В 2024 году сборная России провела один товарищеский матч с Сербией (4:0).

Сегодня, 26 апреля, пресс-служба РФС представила решение исполкома данной организации, согласно которому планируется, что сборная Россия вернётся на международную арену к квалификации к чемпионату мира 2030 года, которая начнётся осенью 2028 года.