Игорь Федотов: Казарцев игнорирует требования по судейству. Он как художник

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о работе судьи Василия Казарцева в матче 21-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» (0:0). Встреча состоялась вчера, 25 апреля.

«В целом по игре от Казарцева я другого не ждал. Плохие позиции, не бежит, долгие жёлтые карточки, за что тоже могут наказать. Но главное — Казарцев игнорирует требования, и департамент должен обращать на это внимание. Надо работать с человеком, раз не понимает. Другие арбитры стараются занимать правильные позиции, а Казарцев специально отстаёт от моментов и разглядывает их с 15-20 метров. Он как художник — видит по-своему. Ему так удобно, ему так нравится», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.