Алдонин: в дерби ЦСКА — «Спартак» со стороны судейства не были допущены грубые ошибки

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин оценил судейство в матче красно-синих со «Спартаком» (0:0) в 21-м туре чемпионата России.

«Я не могу сказать, что в дерби со стороны судейства были допущены грубые ошибки. Понятно, что все обсуждают попадание мяча в руку Чалову. Но надо понимать, что там было очень близкое расстояние и мяч не летел в ворота, он летел в аут. Возможно, с натяжкой можно было фиксировать такую руку, но это дерби. При этом удивляешься, как можно принимать решения, когда эпизод заигран и с помощью VAR ищут фол. Кто-то кому-то наступил на ногу или толкнул, и за это ставят 11-метровый. Мне кажется, что это неправильно», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.