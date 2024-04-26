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Алдонин: в дерби ЦСКА — «Спартак» со стороны судейства не были допущены грубые ошибки

Алдонин: в дерби ЦСКА — «Спартак» со стороны судейства не были допущены грубые ошибки
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин оценил судейство в матче красно-синих со «Спартаком» (0:0) в 21-м туре чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Я не могу сказать, что в дерби со стороны судейства были допущены грубые ошибки. Понятно, что все обсуждают попадание мяча в руку Чалову. Но надо понимать, что там было очень близкое расстояние и мяч не летел в ворота, он летел в аут. Возможно, с натяжкой можно было фиксировать такую руку, но это дерби. При этом удивляешься, как можно принимать решения, когда эпизод заигран и с помощью VAR ищут фол. Кто-то кому-то наступил на ногу или толкнул, и за это ставят 11-метровый. Мне кажется, что это неправильно», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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