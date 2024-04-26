Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иванов — о стратегии РФС: нам бы хотелось в 2026 году играть, но мы же всё понимаем

Иванов — о стратегии РФС: нам бы хотелось в 2026 году играть, но мы же всё понимаем
Аудио-версия:
Комментарии

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал стратегию Российского футбольного союза (РФС), направленную на возвращение сборной России к чемпионату мира 2030 года.

«Стратегия прорабатывается на долгий срок, но, конечно, это поздно. Нам бы хотелось уже в 2026 году играть, но мы же всё понимаем. Дай бог, если к 2030 году разрешат играть, тогда будет хорошо. Конечно, хотелось бы раньше, и это плохо, что такой срок, но сейчас тяжело что-то комментировать», — приводит слова Иванова Metaratings.

Напомним, сегодня, 26 апреля, пресс-служба РФС представила решение исполкома данной организации о деятельности и развитии национальной команды в период отстранения. Согласно этой стратегии, планируется возвращение российской национальной команды на международную арену к квалификации к чемпионату мира 2030 года, которая начнётся осенью 2028 года.

Материалы по теме
В РФС рассказали, что рассматривали вариант сделать из Суперкубка турнир
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android