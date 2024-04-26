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Игорь Черевченко провёл первую тренировку в «Факеле»

Игорь Черевченко провёл первую тренировку в «Факеле»
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Главный тренер воронежского «Факела» Игорь Черевченко провёл первую тренировку в команде. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Черевченко возглавил «Факел» сегодня, 26 апреля. Также в тренерский штаб воронежцев вернулся Валерий Климов, который присоединился к Вячеславу Молчанову, Алексею Ребко, Михаилу Смирнову, Владимиру Сычёву и Дмитрию Сорокину. Ранее команду покинул российский специалист Сергей Ташуев.

Фото: ФК «Факел»

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 25 матчей. В 26-м туре чемпионата России воронежцы на выезде сыграют с «Сочи» в понедельник, 29 апреля. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

Ранее 49-летний Игорь Черевченко работал в московском «Локомотиве», калининградской «Балтике», тульском «Арсенале», подмосковных «Химках» и таджикистанском «Истиклоле».

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