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Реал Сосьедад — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: Захарян остался в запасе на матч 33-го тура Ла Лиги

«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: Захарян остался в запасе на матч 33-го тура Ла Лиги
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Сегодня, 26 апреля, состоится матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Матч начнётся в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 33-й тур
26 апреля 2024, пятница. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1-й тайм
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид

Стартовые составы команд.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Одриосола, Субельдия, Галан, Ле Норман, Субименди, Мерино, Туррьентес, Кубо, Барренечеа, Оярсабаль.

«Реал» Мадрид: Аррисабалага, Карвахаль, Милитао, Фернандес, Гарсия, Тчуамени, Модрич, Диас, Себальос, Гюлер, Хоселу.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсена Захарян остался в запасе на эту игру.

После 32 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 51 очко и занимает шестое место. После аналогичного количества игр испанской Примеры «сливочные» заработали 81 очко и располагаются на первой строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне Ла Лиги команды ранее встречались в матче 5-го тура. В том противостоянии мадридский клуб обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 2:1.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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