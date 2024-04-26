В «Пари НН» отреагировали на концепцию деятельности сборной России от РФС

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением о концепции РФС относительно деятельности сборной России в период санкций от УЕФА и ФИФА, согласно которой планируется, что она может вернуться на международную арену к чемпионату мира 2030 года.

«Стратегии обычно и разрабатываются на пять-семь лет вперёд. Я думаю, что всё правильно формулируется, ближайшие пару лет нам не откроются окна в различные международные турниры, будь то Олимпиады, чемпионаты мира и Европы. Нужно аккумулировать ресурсы и не тратить их на непонятные мероприятия, которые ни к чему не приведут, а выработать стратегию. Найти наиболее реалистичный срок возвращения в элиту мирового спорта и бережливо подойти к ресурсам для того, чтобы в нужное время показать хорошее качество подготовки», — приводит слова Мелик-Гусейнова Metaratings.

Согласно данной концепции, РФС планирует проводить до 10 товарищеских матчей сборной России в год во время отстранения. При этом матчи и учебно-тренировочные сборы должны подразделяться на категории, исходя из их целеполагания и силы соперников. По ходу реализации концепции необходимо постепенно увеличивать долю конкурентных матчей с соперниками из топ-80 рейтинга ФИФА.

В 2023 году сборная Россия провела шесть товарищеских матчей. За этот период российская национальная команда сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2), Кубой (8:0). В 2024 году сборная России провела один товарищеский матч с Сербией (4:0).