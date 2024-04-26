Сёмин: для РФС вполне реально даже сейчас договариваться с соперниками высокого уровня

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможных соперниках сборной России по товарищеским матчам в условиях отстранения национальной команды от международных турниров. Напомним, в 2024 году сборная России провела один матч, одержав победу в игре с национальной командой Сербии со счётом 4:0.

«Вполне реально даже сейчас договариваться с соперниками высокого уровня. Федерация способна на это. Ей уже удалось привезти сборные Камеруна, Сербии и Парагвая. РФС — молодцы. Там находят какие-то рычаги и добиваются договорённостей. В этом плане удалось совершить шаг вперёд.

Видимо, у чиновников организации налажены нужные контакты, которые позволяют приглашать мощных оппонентов. Посмотрим, с кем дальше удастся договориться. Может, сборная России встретится с Бразилией. А может, пригласят Аргентину, если удастся удовлетворить финансовые требования действующих чемпионов мира», — приводит слова Сёмина «RT на русском».

После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года сборная России и российские футбольные клубы были отстранены от международных соревнований.