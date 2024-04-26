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Губерниев: очень странно делать какую-то проблему из высказывания Руслана Безрукова

Губерниев: очень странно делать какую-то проблему из высказывания Руслана Безрукова
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Спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался об открытии дела в комитете по этике из-за шутки защитника «Рубина» Руслана Безрукова в послематчевом интервью. Безруков после игры с «Зенитом» (2:0) пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара».

«Мне кажется, что он пошутил. Потом надо у него спросить, может быть, он действительно имел в виду, что нужно помочь Московскому Губернскому театру, который возглавляет Сергей Безруков. Надо уточнить у футболиста. Мне кажется, что делать из этого высказывания какую-то проблему очень странно. Андрей Александрович Миронов говорил: «Обидеть артиста может каждый, помочь материально — никто». Руслан Безруков тоже считает себя артистом. Он подумал, что много обижали, но мало кто помогает материально. Мне кажется, что это не та проблема, которую надо рассматривать в комитете по этике.

Могу сказать, что сейчас с высказываниями, конечно, нужно быть аккуратнее. Хочу ему сказать, чтобы зажигал в несколько иной плоскости. На всё сейчас реагируют весьма нервно», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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