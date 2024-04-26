Игорь Федотов: у судьи матча «Пари НН» — «Локомотив» были испуганность и неуверенность

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о работе судьи Сергея Цыганка в матче 21-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив» (2:3).

«Непростая игра для Цыганка. Он долго не судил, с 20-го тура. То есть не работал пять туров — это много. Наверное, надо было сначала дать ему что-то в ФНЛ, а его гоняли по VAR. Но VAR и судейство — это две разные вещи. Тот же Любимов не умеет судить, а на VAR у него хорошо получается. Значит, надо переквалифицироваться. Отдай эмблему ФИФА и сиди на VAR, помогай людям. Ты тоже делаешь добро, причём у тебя ещё и получается. Так что Цыганку надо было как-то помочь, а получилась такая большая пауза. В итоге у Цыганка были испуганность и неуверенность в некоторых эпизодах, среди них были и сложные», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.