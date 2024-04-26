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Игорь Федотов: у судьи матча «Пари НН» — «Локомотив» были испуганность и неуверенность

Игорь Федотов: у судьи матча «Пари НН» — «Локомотив» были испуганность и неуверенность
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о работе судьи Сергея Цыганка в матче 21-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив» (2:3).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
1:0 Калинский – 35'     2:0 Калинский – 58'     2:1 Сулейманов – 76'     2:2 Миранчук – 90+2'     2:3 Сильянов – 90+6'    

«Непростая игра для Цыганка. Он долго не судил, с 20-го тура. То есть не работал пять туров — это много. Наверное, надо было сначала дать ему что-то в ФНЛ, а его гоняли по VAR. Но VAR и судейство — это две разные вещи. Тот же Любимов не умеет судить, а на VAR у него хорошо получается. Значит, надо переквалифицироваться. Отдай эмблему ФИФА и сиди на VAR, помогай людям. Ты тоже делаешь добро, причём у тебя ещё и получается. Так что Цыганку надо было как-то помочь, а получилась такая большая пауза. В итоге у Цыганка были испуганность и неуверенность в некоторых эпизодах, среди них были и сложные», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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