Титов: сейчас обвинять Промеса ни в коем случае нельзя

Бывший футболист Егор Титов высказался о ситуации с нидерландским нападающим «Спартака» Квинси Промесом. Напомним, Промес находится под стражей в ОАЭ после задержания перед вылетом команды со сборов. Ранее в ОАЭ Промес скрылся с места ДТП.

«Это футболист, который сидит в Эмиратах и ждёт суда 2 мая. Про Квинси в ближайшее время надо забыть и пытаться найти такого же уровня игрока, что очень непросто в наших реалиях.

Зарабатывая миллионы, он начал заниматься наркотиками? Это ещё не доказано. Понятно, что дыма без огня не бывает, но окончательного вердикта суд ещё не вынес. Обвинять его в этом я не буду. Давайте дождёмся окончательного решения суда. Сейчас его обвинять ни в коем случае нельзя», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, в Нидерландах Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения. Ранее сообщалось, что суд в ОАЭ по поводу его экстрадиции состоится 2 мая.