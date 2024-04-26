«Факел» опубликовал заявление по поводу травмы Евгения Маркова

Воронежский «Факел» рассказал о травме нападающего Евгения Маркова, полученной в матче 21-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов». Марков был заменён на 48-й минуте.

«Во вчерашнем матче с «Крыльями Советов» Евгений Марков получил травму – частичное повреждение связок левого голеностопного сустава и отрывной перелом таранной кости.

Желаем Евгению скорейшего возвращения в строй!» — написано в сообщении пресс-службы клуба.

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 25 матчей. В 26-м туре чемпионата России воронежцы на выезде сыграют с «Сочи» в понедельник, 29 апреля. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.