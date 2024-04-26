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Гендир АПЛ рассказал, когда пройдёт слушание по делу о финансовых нарушениях «Сити»

Гендир АПЛ рассказал, когда пройдёт слушание по делу о финансовых нарушениях «Сити»
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Генеральный директор английской Премьер-лиги Ричард Мастерс ответил на вопрос о том, когда пройдёт слушание по делу «Манчестер Сити», который обвиняется в 115 случаях нарушений финансовых правил.

«Слушание по 115 обвинениям «Манчестер Сити» состоится в ближайшем будущем», — приводит слова Мастерса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в феврале 2023 года АПЛ предъявила «горожанам» обвинения в 115 нарушениях финансовых правил в период с сезона-2009/2010 по сезон сезон-2017/2018.

Согласно позиции манкунианцев, предъявленные обвинения являются нелегитимными, поскольку предполагаемые нарушения были совершены до того, как АПЛ внедрила новые финансовые правила. Более того, «Манчестер Сити» оспорил участие в разбирательствах юриста и главы независимой судебной коллегии Премьер-лиги Мюррея Розена, который не скрывает, что болеет за лондонский «Арсенал».

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