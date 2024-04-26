Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: руководство нашего футбола просто мстит Безрукову за шутку после победы с «Зенитом»

Созин: руководство нашего футбола просто мстит Безрукову за шутку после победы с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал открытие дела в комитете по этике из-за шутки защитника «Рубина» Руслана Безрукова в послематчевом интервью. Безруков после игры с «Зенитом» (2:0) пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара».

«Обращение в комитет по этике по Безрукову – чистая месть руководства нашего футбола, проживающего в Санкт-Петербурге или Ленинградской области. Это дискредитация этого органа в нашем футболе. Они просто мстят Безрукову. Если бы он сказал так после матча «Рубина» с «Уралом» – никто бы даже не заметил.

Да, неприятно, что «Зенит» проиграл, тем более в два мяча. Но что такого сказал Безруков? Разве он сказал, что им дали деньги? Нет! Он пошутил! Медведев шутит несколько раз в месяц – и ничего. А тут накинулись на парня из-за обиды», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
Губерниев: очень странно делать какую-то проблему из высказывания Руслана Безрукова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android