Созин: руководство нашего футбола просто мстит Безрукову за шутку после победы с «Зенитом»

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал открытие дела в комитете по этике из-за шутки защитника «Рубина» Руслана Безрукова в послематчевом интервью. Безруков после игры с «Зенитом» (2:0) пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара».

«Обращение в комитет по этике по Безрукову – чистая месть руководства нашего футбола, проживающего в Санкт-Петербурге или Ленинградской области. Это дискредитация этого органа в нашем футболе. Они просто мстят Безрукову. Если бы он сказал так после матча «Рубина» с «Уралом» – никто бы даже не заметил.

Да, неприятно, что «Зенит» проиграл, тем более в два мяча. Но что такого сказал Безруков? Разве он сказал, что им дали деньги? Нет! Он пошутил! Медведев шутит несколько раз в месяц – и ничего. А тут накинулись на парня из-за обиды», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.