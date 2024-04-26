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Радимов: понятия не имею, когда сборную России вернут на международные соревнования

Радимов: понятия не имею, когда сборную России вернут на международные соревнования
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о возможном возвращении национальной команды к международным турнирам.

«Понятия не имею, когда сборную России вернут на международные соревнования. Могут ли ФИФА и УЕФА снять со страны санкции к 2026-му? Не знаю. Конечно, очень хотелось бы, но рассуждать о конкретных сроках сложно. Вы знаете, когда это произойдёт? А когда закончится СВО? Прогнозы давать тяжело», — приводит слова Радимова «RT на русском».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

В 2024 году сборная России провела одну игру с национальной командой Сербии (4:0).

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