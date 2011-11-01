"Зенит" вверх, "Шахтёр" вниз

Фоторепортаж с матча «Зенит» – «Шахтёр» (50 ФОТО)
«Шахтёр» после домашней ничьей с «Зенитом» ехал в Санкт-Петербург в не самом хорошем настроении. Турнирная ситуация в группе такова, что поражение фактически лишало «горняков» шансов на выход в плей-офф, в то время как российский клуб почти гарантировал себе место в 1/8 финала. В том, конечно, случае, если обыграет дома АПОЭЛ.
И по первому тайму было видно, что гости готовы попробовать сыграть на ничью, в домашнем матче донетчане дважды вели в счёте, но всё-таки упустили победу и по игре явно уступали сопернику. Сейчас, без Дмитрия Чигринского, Жадсона и Фернандиньо, «Шахтёр»
Группа G. 4-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – «Шахтёр» (Донецк, Украина) – 1:0
Гол: Ломбертс, 45+1 (1:0).
заперся у своих ворот, полностью отдав мяч в распоряжение «Зенита».
Питерский клуб какое-то время пребывал в замешательстве перед защитными порядками гостей, но ближе к середине первого тайма игра у «Зенита» пошла. Первый опасный момент хозяева поля создали на 30-й минуте, после того как Денисов отобрал мяч, отдал на Бухарова, затем получил мяч обратно и пробил с линии штрафной. Рыбка отбил снаряд перед собой, где был Зырянов. Константин с убойной позиции пробил низом, и Рыбка снова ногой отразил мяч.
«Зенит» выглядел свежее своего соперника, быстрее, агрессивнее, а донетчане ничего не могли противопоставить своему сопернику.
На 37-й минуте Данни отдал мяч Денисову на свободное пространство, тот сделал паузу и дождался подмоги, затем сделал передачу на Широкова, который в касание переправил снаряд на Данни. Португалец решился на мощный удар с острого угла — штанга! Здесь обязательно стоит отметить, что угол был очень острый, Рыбка занимал позицию верно, шансы португальца забить были близкими к нулю.
Спустя минуту Данни получил мяч в штрафной после классной разрезающей передачи Файзулина. Осмотрелся и мягко навесил на Бухарова, который пробил головой с близкого расстояния, а Рыбка продемонстрировал великолепную реакцию и отбил снаряд на угловой. На 45-й минуте Широков получил футбольный снаряд в центре штрафной, ушёл от защитника, который упал на газон, полузащитнику оставалось только переиграть вратаря, но мяч задел Рыбку и ушёл на угловой.
Такое количество опасных моментов равно или поздно должно было перерасти в качество. В уже добавленное время Зырянов подал угловой,Ломбертс выиграл позицию и переправил мяч в ворота. 1:0 при статистике ударов по воротам 16:1.
Во втором тайме «Шахтёру» уже нечего было терять, донетчане заиграли активнее, и теперь уже россияне вынуждены были играть без мяча и пытаться поймать свой шанс на контратаках. Но и у гостей не получалось ничего толкового, как у «Зенита» долгое время ничего не получалось в первом тайме.
Луческу бросил в бой Дугласа Косту, который сменил активного, но бесполезного Алекса Тейшейру, но на флангах поделать что-то с Анюковым, а особенно с Кришито, против которого наставник «Шахтёра» и выпустил подкрепление, гости не могли. А ближе к концу тайма «Зенит» уже выравнял игру, питерцы грамотно прессинговали, подолгу держали мяч и даже нанесли несколько ударов в створ ворот Рыбки. Неопасных.
Луческу попробовал освежить атаку, форвард Евгений Селезнёв поменял форварда Луиса Адриано, так что идти ва-банк наставник «Шахтёра» вовсе не собирался. Вполне возможно, что он рассчитывал на индивидуальное мастерство кого-то из своих атакующих игроков. Или на ошибку соперника, который, справедливости ради стоит отметить, подарки соперникам делать умеет со вкусом. В донецком матче «Зенит» владел преимуществом, но не реализовал пенальти и дважды пропустил.
Лучано Спаллетти в последние 10 минут матча также совершил свои замены, Сергей Семак вышел вместо Александра Бухарова, а Данко Лазович поменял Данни.
Опасных моментов во втором тайме так и не случилось.
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