Звёзды – в честь юбилея РФС

У руководителей РФС и главных гостей празднования столетия четверг выдался насыщенным до предела. Программа дня включала в себя многочисленные встречи, церемонию открытия 20-го Кубка Содружества, а также брифинг с представителями всех клубов Премьер-Лиги и тех российских городов, в которых пройдут матчи Кубка мира – 2018. В нём, напомним, приняли участие глава правительства РФ Владимир Путин, министр спорта, туризма и молодёжной политики РФ Виталий Мутко, президент РФС Сергей Фурсенко, президент ФИФА Йозеф Блаттер и президент УЕФА, легендарный в прошлом футболист Мишель Платини. Такому звёздному составу может позавидовать любое мероприятие. Наконец, во второй половине дня политическая и спортивная элита страны отправилась в Михайловский театр, где состоялся торжественный вечер.

Путин хочет видеть сильную сборную России

В Российском футбольном союзе постарались подойти к организации праздничной программы с изюминкой. Была воссоздана атмосфера начала XX века, причём не только на сцене, но и в фойе, и у входа в Михайловский театр. Демонстрировалась старая кинохроника, рассказывавшая об основных вехах развития российского и позже советского футбола. Выступали популярные эстрадные артисты, среди которых были Дмитрий Маликов, Тамара Гвердцители, Игорь Бутман и группа «Любэ», исполнившая не только хорошо знакомую собственную композицию, но и песню из репертуара «Битлз». Гости вечера увидели красивые танцевальные номера. А началось всё с выступления Владимира Путина, который ещё раз поздравил РФС с юбилеем и поблагодарил Йозефа Блаттера и Мишеля Платини за визит и доверие России.

«Ровно 100 лет назад, 19 января 1912 года в нашей стране была создана первая организация, объединяющая поклонников этого замечательного вида спорта», – сказал премьер-министр РФ. «С этого дня российский футбол стал неотъемлемой частью мировой футбольной семьи.

Символично, что местом празднования стал Санкт-Петербург, ведь именно тут состоялось учредительное собрание РФС. Здесь же имели место первые в истории России футбольные баталии, появилась первая команда, носившая название „Кружок любителей спорта“, и первая футбольная лига. Заслуживает особого внимания футбольная биография этого города. Я не могу не упомянуть легендарный матч жизни, прошедший в блокадном Ленинграде в 1942 году. Он стал символом несломленного духа горожан и веры в победу».

Глава правительства РФ отметил особую роль футбола в жизни нашего общества:

«Футбол в России всегда был чем-то большим, чем просто вид спорта. Это зрелище, захватывающая игра для многих поколений нашей страны, ставшая, без всякого преувеличения, частью их жизни. Мы по праву гордимся достижениями отечественной сборной, в копилке которой есть золотые медали на Олимпийских играх и первенстве Европы, победами клубов в еврокубках, игроками-легендами. Нам нужна сильная национальная команда, способная побеждать на соревнованиях любого уровня. В истории нашей сборной ещё не было победы на мировом первенстве. Надеюсь, что у себя дома мы сможем это исправить. Россия при поддержке исполкома ФИФА завоевала право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Наша страна способна проводить такие масштабные мероприятия, и сейчас мы заняты напряжённой работой. Этот проект должен соединить усилия государства, бизнеса, общественных организаций и, конечно, любителей футбола. Россия впервые будет принимать чемпионат мира. У меня нет никаких сомнений в том, что мы справимся со своей задачей достойно и проведём один из самых ярких турниров в истории этого замечательного вида спорта».

По словам премьер-министра РФ, интерес к футболу в стране растёт. Он привёл впечатляющую статистику, согласно которой в Российском футбольном союзе зарегистрировано два с половиной миллиона игроков. «И откуда они берутся? Никак не могу понять!» — пошутил Путин, выразив уверенность в том, что скоро зажгутся новые звёзды.

Праздничная программа в честь юбилея РФС продолжится 20 января. В этот день состоится и пресс-конференция с участием Сергея Фурсенко и Йозефа Блаттера. Кроме того, в пятницу выступающая в Петербурге на Кубке Содружества молодёжная сборная России под руководством Николая Писарева проведёт свой второй матч в группе с Эстонией. Стартовала наша команда с победы над Казахстаном – 1:0, не испортив настроения высокопоставленным гостям и многочисленным болельщикам в такой особенный день.