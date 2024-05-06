Песьяков не продлит контракт с «Ростовом» и, скорее всего, перейдёт в «Крылья» — источник

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков принял решение не продлевать истекающий этим летом контракт с жёлто-синими. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, с большой долей вероятности вратарь на правах свободного агента присоединится к самарским «Крыльям Советов». За «Ростов» Песьяков выступает с 2017 года. В текущем сезоне 35-летний вратарь провёл 24 матча за «Ростов» в чемпионате страны (34 пропущенных гола, шесть матчей на ноль) и два в Кубке страны. Всего в составе «Ростова» Песьяков провёл 181 матч (232 пропущенных гола, 50 матчей на ноль).

Ранее в своей профессиональной карьере Сергей выступал за такие команды, как «Анжи», «Томь», «Спартак» и «Шинник». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Песьякова в € 600 тысяч.