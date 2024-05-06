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Игрок «Спартака» Денисов: при Слишковиче есть ротация, все получают игровое время

Игрок «Спартака» Денисов: при Слишковиче есть ротация, все получают игровое время
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Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался об исполняющем обязанности главного тренера красно-белых Владимире Слишковиче.

«Когда Слишкович говорил, что мы научились играть по счёту, он имел в виду, что мы лучше контролируем игру и с мячом, и без мяча. Каждый игрок знает, что должен делать, и мы действуем синхронно. Каждый в игре важен. У нас есть ротация, практически все получают своё игровое время», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля в середина апреля. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

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