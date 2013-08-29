Валерий Георгиевич, ну и?

Фоторепортаж: «Спартак» завершил выступление в Лиге Европы

«Спартак» в четверг не просто в очередной раз удивил футбольную Россию – он её ошеломил. Чего-чего можно было ждать от ответного матча со швейцарским «Санкт-Галленом», но такого!..

А ведь Валерий Карпин накануне ответной игры был настроен весьма позитивно. На традиционной предматчевой пресс-конференции наставник «Спартака» много улыбался, хотя и отметил, что после поражения в Перми на протяжении долгого времени «поздравлял» своих футболистов в раздевалке.

Как показалось по первым минутам ответного матча со швейцарцами, послематчевый спич тренера дошёл до игроков: уже на первой минуте трибуны «Арены-Химки», окрасившиеся в красно-белые цвета, взорвались аплодисментами – «Спартак» сумел открыть счёт буквально в первой же атаке! Новичок «Спартака» Лукас Барриос получил разрезающую передачу в штрафную, после чего элегантно скинул мяч под удар Озбилизу – именно 11-й номер

красно-белых и вколотил мяч в дальний угол ворот Даниэля Лопера – 1:0.

Быстрый гол на какое-то время выбил подопечных Джеффа Сайбена из колеи. Практически все атаки гостей на первых минутах звонко разбивались об оборону «Спартака». Кстати, защитные построения красно-белых в очередной раз предстали перед зрителями в новом сочетании. Пару центральных защитников составили Макеев и Сухи. Завершая тему стартового состава московского клуба, стоит отметить первое появление в основе Маджида Уориса, а также Лукаса Барриоса. Кстати, именно Барриос вполне мог стать автором второго гола «Спартака», однако мяч после его удара головой в одном из эпизодов приняли на себя многочисленные защитники «Санкт-Галлена», вернувшиеся на розыгрыш углового едва ли не всем составом.

Впрочем, к середине первого тайма швейцарцы, что называется, ожили и всё чаще стали не только переходить на чужую половину поля, но и реально угрожать воротам Песьякова. Примечательно, но уже один из первых опасных моментов завершился голом. Горан Каранович остался неприкрытым в чужой вратарской и легко замкнул фланговую передачу – 1:1. Теперь уже пришёл черёд ликовать фанатов «Санкт-Галлена», расположившихся в самом углу «Арены-Химки» в составе 400 человек.

У поклонников «Спартака» же, наоборот, радости поубавилось – игра у красно-белых расклеилась, и до перерыва у ворот Даниэля Лопара, по большому счёту, не возникло ни одного опасного момента. А вот сам «Спартак» пропустил – причём дважды подряд! В течение трёх минут мяч дважды побывал в воротах Сергея Песьякова! Сначала всё тот же Горан Каранович расстрелял голкипера москвичей из вратарской, а затем свою фамилию на табло зажёг Роберто Родригес – 3:1. Громкие аплодисменты, адресованные швейцарцам, через несколько секунд превратились в громкий гул красно-белых трибун «Арены-Химки», сквозь который прослушивались громогласные песнопения швейцарских ультрас.

1:3 к перерыву! Нет, игра «Спартака» в последних двух матчах, конечно, вызывала опасения, но предположить, что уже к окончанию первого тайма команда будет гореть с таким счётом, не могли, наверное, даже самые отчаянные ненавистники красно-белых.

Помнится, ровно год назад, здесь же, в Химках, с еврокубковым сезоном распрощался ЦСКА. И соперник у «армейцев» тоже был отнюдь не статусный – шведский АИК. Но в той игре совсем другими были декорации. ЦСКА атаковал всю игру, и только фантастическое невезение не позволило «армейцам» добиться нужного результата. Кажется, в той игре красно-синие нанесли столько ударов в створ ворот соперника, сколько не наносили ни в одном другом матче сезона-2012/13.

Но сегодня была совсем другая история. «Спартак» горел абсолютно по делу. Его оборона была столь же неуклюжа и безалаберна, как динамовская, когда над ней месяцем ранее «глумились» сами красно-белые. Судя по всему, эксперименты – явно не конёк Валерия Карпина. Красно-белые в первом тайме, образно говоря, совершили футбольное самоубийство.

Один из экспериментов Карпин, к слову, прекратил в перерыве. Поле покинул Маджид Уорис, не проявивший себя в первом тайме абсолютно ничем. Думается, легионер из Ганы ещё нескоро получит новый шанс. Вместе Уориса на поле вышел Юра Мовсисян. А через 10 минут после начала второго тайма поле покинул и Лукас Барриос, который неплохо начал сегодняшний матч, но потом также словно растворился на поле. Впрочем, вряд ли какой-то другой игрок «Спартака» заслуживал комплиментов за тот футбол, который показывала команда. Даже Араз Озбилиз, забивший, казалось бы, такой нужный мяч, больше не мог придумать ничего оригинального, чтобы вскрыть редуты соперника.

В самом начале второго тайме гости могли и в четвёртый раз огорчить Сергея Песьякова, но в этот раз красно-белыми повезло. Марко Матис легко убежал от Евгения Макеева, ворвался с мячом в чужую штрафную, но в последний момент несколько замешкался, и Сергей Паршивлюк выбил мяч у швейцарца.

«Спартак», конечно, атаковал. Но как-то без нерва. Без той сокрушительной страсти, которая способна сносить стены даже в самых безнадёжных ситуациях. Мог в середине тайма забить Юра Мовсисян, но «Санкт-Галлен» выручил его вратарь Даниэль Лопар. Активности «Спартаку» добавил и выход на поле Павла Яковлева, который заменил Барриоса. Но голов в ворота «швейцарцев» так и не было, а время шло. Безжалостно таяло.

Спартаковские фанаты тем временем начали покидать трибуны «Арены-Химки». Они свернули свой яркий баннер с изображением Николая Старостина и словами: «Он всё видит». Грустная, конечно, была картина. «Спартак», по своему уровню обязанный проходить такого соперника, почти безропотно уступал ему дорогу.

Если кто забыл, перед Валерием Карпиным на этот сезон поставлена задача выиграть один из трёх турниров, в которых команда участвует. Не знаю уж, надеялся ли втайне кто-то из почитателей красно-белых цветов, что команда замахнётся на победу в Лиге Европы, но уж в попадании в групповой турнир-то были уверены абсолютно все.

Наверняка сейчас посыплются предположения, что Карпин сознательно пожертвовал «ненужными» еврокубками, чтобы выиграть потом вожделенное золото в России. Вспомните, как неожиданный вылет помог в прошлом сезоне ЦСКА. Команда сделала золотой дубль, а в качестве довеска взяла ещё и Суперкубок России. А спортсмены, мы знаем, очень уж любят приметы.

Но все эти версии опровергались игрой «Спартака». Совсем не той, которую ждали болельщики. Лучик надежды у болельщиков, правда, забрезжил на 83-й минуте, когда Юра Мовсисян всё-таки отыграл один мяч. Но он тотчас же был уничтожен швейцарцами, которые забили четвёртый мяч в ворота хозяев.

Думается, спартаковские недоброжедатели ещё долго будут припоминать болельщикам красно-белых этот «Санкт-Галлен», как припоминали ЦСКА шведский «АИК», а самому «Спартаку» — польскую «Легию».

Но сейчас больше всего волнует не это, а то, что «Спартак» ждёт впереди. С таким футболом вряд ли можно нацеливаться на что-то серьёзное. Чего ждать-то, Валерий Георгиевич, как думаете?