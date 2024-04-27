«Лестер» вернулся в АПЛ спустя год после вылета

После того как «Куинз Парк Рейнджерс» разгромил «Лидс» со счётом 4:0 в матче 45-го тура Чемпионшипа, «Лестер» гарантировал себе место в топ-2 этого соревнования. Таким образом, в следующем сезоне «лисы» сыграют в АПЛ.

«Лестер» вылетел в Чемпионшип по итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги.

Первые два места Чемпионшипа, занятые после 46 туров соревнования, гарантируют прямой выход в АПЛ. Команды, занявшие места с третьего по шестое, разыграют ещё одно место в английской Премьер-лиге, поучаствовав в играх плей-офф между собой, которые начинаются со стадии полуфинала.

После 44 туров Чемпионшипа «Лестер» набрал 94 очка и занимает первое место. После 45 игр в этом соревновании «Лидс» заработал 90 очков и располагается на второй строчке. Тройку лидеров замыкает «Ипсвич Таун», имеющий в своём активе 89 очков после 43 встреч. Таким образом, «Лестер» не опустится ниже второй строчки, даже если проиграет два оставшихся матча, а «Ипсвич Таун» выиграет все три.