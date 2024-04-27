Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» выплатит «Фейеноорду» € 13-15 млн в качестве компенсации за Слота — Романо

«Ливерпуль» выплатит «Фейеноорду» € 13-15 млн в качестве компенсации за Слота — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

«Ливерпуль» выплатит «Фейеноорду» € 13-15 млн в качестве компенсации за досрочный уход 45-летнего специалиста Арне Слота с поста главного тренера нидерландского клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в случае если «Ливерпуль» выплатит эту сумму, Слот станет самым дорогим нидерландским тренером за всю историю.

Подчёркивается, что последние документы по данной сделке будут оформлены на выходных.

45-летний специалист тренирует «Фейеноорд» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза победил, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил. Действующее трудовое соглашение Слота с «Фейеноордом» рассчитано до лета 2026 года.

Материалы по теме
Арне Слот подписал контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до 2027 года — журналист Скира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android