«Ливерпуль» выплатит «Фейеноорду» € 13-15 млн в качестве компенсации за Слота — Романо

«Ливерпуль» выплатит «Фейеноорду» € 13-15 млн в качестве компенсации за досрочный уход 45-летнего специалиста Арне Слота с поста главного тренера нидерландского клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в случае если «Ливерпуль» выплатит эту сумму, Слот станет самым дорогим нидерландским тренером за всю историю.

Подчёркивается, что последние документы по данной сделке будут оформлены на выходных.

45-летний специалист тренирует «Фейеноорд» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза победил, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил. Действующее трудовое соглашение Слота с «Фейеноордом» рассчитано до лета 2026 года.