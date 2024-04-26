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«Очень ему сочувствую». Тен Хаг — о критике в адрес Маркуса Рашфорда

«Очень ему сочувствую». Тен Хаг — о критике в адрес Маркуса Рашфорда
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказал слова поддержки крайнему нападающему «красных дьяволов» Маркусу Рашфорду, который в нынешнем сезоне часто становится объектом критики.

«Конечно же, я очень сочувствую Рашу. Он блестяще провёл прошлый сезон, лучший в своей карьере, ведь он забил 30 голов. Так что вы сами видите, на что он способен.

В этом сезоне он выступает не слишком хорошо, и люди очень критичны к нему. Я думаю, мы должны поддержать его, должны подтолкнуть к возвращению на тот уровень, на котором он был в прошлом году», — приводит слова тен Хага Daily Mail.

Напомним, ранее сам Рашфорд в социальных сетях призвал людей прекратить проявлять по отношению к нему жестокость.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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