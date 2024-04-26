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Юрий Сёмин считает, что УЕФА относится к России с симпатией

Юрий Сёмин считает, что УЕФА относится к России с симпатией
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказал мнение о возможном возвращении национальной команды к международным турнирам. Напомним, сборная России была отстранена после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские матчи.

«Думаю, у РФС имеется чёткая информация, а потому нам рассуждать на тему возможных сроков возвращения бесполезно и неправильно.

Не рассматривается ли больше переход в Азию? Это вопрос совершенно бессмысленный. А какая разница, поменяем мы конфедерацию или нет? Главенствующая организация — в любом случае ФИФА. И именно она будет принимать итоговое решение по России. ФИФА руководит всеми процессами. Могу только сказать, что УЕФА относится к нам с симпатией», — приводит слова Сёмина «RT на русском».

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