Александр Бубнов высказался о фоле Мойзеса в концовке матча ЦСКА — «Спартак»

Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал эпизод с фолом защитника ЦСКА Мойзеса в концовке матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча прошла в четверг, 25 апреля, и завершилась вничью со счётом 0:0.

«Что касается возможного удаления Мойзеса, то Казарцев спокойно мог показывать красную карточку. Если проводить аналогию с удалением Роши в прошлом туре, то и тут нужно было сурово наказывать игрока ЦСКА. Неизвестно, как бы тогда изменилась игра, останься армейцы вдесятером», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА находится на седьмой строчке, заработав 38 очков.