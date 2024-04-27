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Александр Бубнов высказался о фоле Мойзеса в концовке матча ЦСКА — «Спартак»

Александр Бубнов высказался о фоле Мойзеса в концовке матча ЦСКА — «Спартак»
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Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал эпизод с фолом защитника ЦСКА Мойзеса в концовке матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча прошла в четверг, 25 апреля, и завершилась вничью со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Что касается возможного удаления Мойзеса, то Казарцев спокойно мог показывать красную карточку. Если проводить аналогию с удалением Роши в прошлом туре, то и тут нужно было сурово наказывать игрока ЦСКА. Неизвестно, как бы тогда изменилась игра, останься армейцы вдесятером», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА находится на седьмой строчке, заработав 38 очков.

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