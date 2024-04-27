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Анчелотти: все думали, что матч с «Реалом Сосьедад» станет для нас лёгкой прогулкой

Анчелотти: все думали, что матч с «Реалом Сосьедад» станет для нас лёгкой прогулкой
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о минувшем матче 33-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (0:1).

Испания - Примера . 33-й тур
26 апреля 2024, пятница. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Гюлер – 29'    

«Все думали, что мы приедем сюда для того, чтобы провести лёгкую прогулку, но игроки [«Реала»] были против этого. Я горжусь ими, они обладали решимостью и желанием продолжать побеждать.

«Реал Сосьедад» — очень хорошая команда, но и у нас потрясающая команда. Мы победили, несмотря на трудности. До победы в чемпионате осталось четыре очка», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После 33 туров испанской Примеры «сливочные» заработали 84 очка и располагаются на первой строчке, опережая ближайшего преследователя в лице «Барселоны» на 14 очков, однако у сине-гранатовых есть матч в запасе. Всего в Ла Лиге проводится 38 туров.

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