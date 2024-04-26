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«Команды бились на всех участках поля». Бубнов — о матче ЦСКА и «Спартака»

«Команды бились на всех участках поля». Бубнов — о матче ЦСКА и «Спартака»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Было понятно еще к перерыву, что исход матча может решить один эпизод. Как раз такой момент запорол Обляков. Иван мог принести ЦСКА важную победу, но не попал в ворота из убойной позиции.

Обе команды были настроены на борьбу, они бились на всех участках поля, что привело к минимальному числу опасных моментов. Вдобавок было много брака. Красноречиво характеризует эту игру эпизод с первым ударом в створ, который случился аж на 79-й минуте», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» (39) занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА (38) располагается на седьмой строчке.

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