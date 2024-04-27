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«Монпелье» с двумя удалениями сыграл вничью с «Нантом» в матче 31-го тура Лиги 1

«Монпелье» с двумя удалениями сыграл вничью с «Нантом» в матче 31-го тура Лиги 1
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Завершился матч 31-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монпелье» и «Нант». Команды играли на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Стиной. Итоговый результат — 1:1.

Франция - Лига 1 . 31-й тур
26 апреля 2024, пятница. 22:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
1 : 1
Нант
Нант
1:0 Адамс – 2'     1:1 Аблин – 7'    
Удаления: Минкарелли – 90+1', Норден – 90+5' / нет

На второй минуте счёт открыл нападающий «Монпелье» Акор Адамс с передачи Муссы Аль-Тамари. Через пять минут ответный мяч забил форвард гостей Маттис Аблин. Ему ассистировал Мостафа Мохамед. На 90+2-й минуте был удалён защитник хозяев Лукас Минкарелли. Через четыре минуты красную карточку получил нападающий «Монпелье» Арно Норден.

«Монпелье» занимает 12-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков после 31 матча. «Нант» находится на 14-й строчке, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (69).

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