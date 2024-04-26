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«Ливерпуль» договорился с «Фейеноордом» о том, что Слот возглавит мерсисайдцев — Романо

«Ливерпуль» договорился с «Фейеноордом» о том, что Слот возглавит мерсисайдцев — Романо
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«Ливерпуль» и «Фейеноорд» достигли соглашения о компенсации за досрочный уход главного тренера нидерландского клуба Арне Слота из команды. Он возглавит мерсисайдцев по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, нынешний главный тренер английской команды Юрген Клопп покинет свой пост по окончании нынешнего сезона.

Действующее трудовое соглашение Слота с «Фейеноордом» рассчитано до лета 2026 года.

45-летний специалист тренирует нидерландский клуб с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза проиграл.

После 31 тура нынешнего сезона чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» набрал 75 очков и занимает второе место.

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