Арне Слот подписал контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до 2027 года — журналист Скира

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот подписал контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до 2027 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 45-летний специалист возглавит команду в июле.

Напомним, ранее известный итальянский журналист Фабрицио Романо подтвердил, что «Ливерпуль» и «Фейеноорд» достигли соглашения о компенсации за досрочный уход Слота из нидерландского клуба.

45-летний специалист тренирует «Фейеноорд» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза проиграл. Действующее трудовое соглашение Слота с «Фейеноордом» рассчитано до лета 2026 года.

После 31 тура нынешнего сезона чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» набрал 75 очков и занимает второе место.