25 лет Шмарова: от золотого до первого гола

«Господи, как я давно я хотел это услышать...» — не часто такую фразу произносят люди в метро. Конечно, иногда товарищи, живущие на краю Москвы, с трудом выдерживают 40-50 минут пути и абсолютный восторг испытывают, когда наконец поезд довозит их до места назначения. Но сегодня речь не об этом. Станция “Спартак” 30 августа принимала всех желающих. Фраза, с которой начинается этот репортаж, принадлежит не одному человеку, именно так отреагировавшему на объявление: “Следующая станция – “Спартак”.

Подъезжая к ней, поезд резко тормозит. Даже машинист нервничает, приближаясь к заветной станции. “Спартак” сейчас напоминает кольцевую ветку, которую оккупировали туристы из Азии и Европы. Только вместо иностранцев — коренные жители Москвы, то и дело спотыкающиеся, потому что у них нет времени смотреть под ноги: надо сделать как можно больше снимков и селфи со знаменательного места.

“На станции “Спартак” коренные жители Москвы ведут себя как туристы из Азии”.

У стадиона такая же картина. Особенно всех поражает статуя Спартака – некоторые особо рьяные скалолазы даже пытаются на неё забраться. Безуспешно.

Попытка попасть на стадион, что аномально для России, не вызывает раздражения. Досмотр предельно корректен. “Будьте добры”, “простите за беспокойство”, «удачного вам просмотра» — краткий словарь сотрудников. В самой чаше стадиона стюарды не только подсказывают, но и при необходимости проводят к нужному месту. В общем, всё как в Европе. Пока по крайней мере.

— Красно-белые болельщики, добро пожаловать домой! — при появлении на поле команд ветеранов “Спартака” говорит диктор. Правда, поначалу звук барахлит и не все фамилии в составах удаётся расслышать. Впрочем, Виктора Онопко идентифицируют все 7 953 зрителя. И жестоко освистывают нынешнего тренера ЦСКА.

Главными хедлайнерами становятся Титов и Дасаев – их трибуны встречают особенно страстно. В положительном смысле.

Журналистам же раздают протоколы со словами: “Да вы их в лицо всех должны знать!”. На всякий случай список тех, кого нельзя ни с кем путать. За красных сыграли: Дасаев, Горлукович, Онопко, Никифоров, Рахимов, Шавло, Хидиятуллин, Кечинов, Титов, Джубанов, Ширко, Прудников, Мелешин, Кульков, Коновалов, Мор. А за белых Нигматуллин, Хлестов, Поздняков, Мамедов, Ковтун, Булатов, Родионов, Бесчастных, Гаврилов, Юран, Шмаров, Сметанин, Градиленко, Бушманов, Гунько, Букиевский, Попов, Ледяхов, Головской.

Естественно, рекорд по скорости выхода из обороны в атаку ветераны не ставят, но играют очень даже серьёзно: Нигматуллин снимает римейк своего же фильма “Тирольское чудо”, Кечинов терроризирует бывших партнёров по команде, а Титов больше не бегает – забегает, за спину партнёрам.

Онопко же по-прежнему болельщики не щадят. Впрочем, отчасти это к лучшему – поклонники “Спартака” совершают своеобразный тест-драйв полноценного футбольного матча. В нём ведь, помимо классических зарядов “красно-белые!”, надо ещё и мешать играть сопернику. Например, его освистывать. Вот и становится Онопко этим самым “врагом”. Заслуженно ли – решайте сами.

На поле же находится место и драме – при ничейном счёте красные не забивают пенальти (вернее, блистательно играет Нигматуллин), его изначально собирался бить Рахимов, но доверил исполнить Кечинову. И зря – Руслан с ударом последнего без особого напряжения справляется.

“В итоге нашествие красных заканчивается настоящим мором для белых. Вернее, Эдуардом Мором”.

А потом автор золотого гола чемпионата СССР — 89 Валерий Шмаров своии действиями официально заявляет: я забил первый гол на “Открытие-Арене!”. Обведя Дасаева и закатив в пустые ворота. Первый дубль на новом стадионе “Спартака” тоже на счету Шмарова.

Как и первый странный эпизод – великий Дасаев откровенно «проспал» неожиданный удар Валерия с совсем не убойной позиции. Вместо навеса с фланга нападающий “Спартака” включает “режим Кержакова”. В плане нацеленности на удар, а не его точности.

3:0 – такой счёт уже видит Сергей Юран, послав мяч в пустые ворота после сногсшибательной комбинации. Простите, спартаковской. Она и правда такая – быстрая, креативная, изысканная. Но помощник судьи (вернее, помощница) гол отменяет. Солидные мужчины с дамой не спорят.

— Валерий… Кечинов! Валерий… Кечинов! Валерий… Кечинов! – второй тайм начинается с этой песни диктора совместно с болельщиками. Всё потому, что Кечинов ввинчивает мяч слёта прямо в «девятку». Дальше – больше. Почти сразу же Титов сравнивает счёт, красные “неожиданно” начинают деклассировать белых. Что для выставочного матча, конечно, самая обычное дело.

В итоге нашествие красных заканчивается настоящим мором для белых. Вернее, Эдуардом Мором, забивающим со всей силы мяч в сетку. И вот уже 3:2, молниеносный «камбэк» Титова и К.

За оставшееся время Кечинов и Попов меняют счёт на 4:3, а Юран успевает не забить ещё один пенальти. Кстати, третий гол белых во многом создаёт Денис Бояринцев, участвовавший в заложении капсулы нового стадиона “Спартака” еще в 2007 году. Мечта футболиста сбылась: он сыграл на построенной арене за девятикратных чемпионов России. “Бояра, мы тебя не забудем!” — выступают с заявлением по этому поводу болельщики.

— Поблагодарим ветеранов, которые делали историю нашего клуба! — напоследок объявляет диктор.

Главное, чтобы теперь новые игроки красно-белых продолжили дело «старых». Прекрасный стадион у них для этого есть. Осталось “всего ничего” – показывать на нём эффектную, а желательно ещё и эффективную игру.