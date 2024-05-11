Гвардиола: стать президентом ФИФА? Точно нет, я не люблю галстуки и официальные обеды

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, как он относится к варианту с тем, чтобы стать президентом Международной федерации футбола (ФИФА) в будущем.

«Точно нет. Я не люблю галстуки и предпочитаю ходить в кроссовках. Нет, нет, нет. Я не люблю встречи, официальные обеды и тому подобное, нет, нет. Если вы спросите моего совета, тогда я его дам», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Напомним, с 2016 года должность президента ФИФА занимает Джанни Инфантино. С 2009 год Инфантино работал в качестве главного секретаря данной организации.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Действующее трудовое соглашение 53-летнего специалиста рассчитано до конца сезона-2024/2025.

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