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Кроос: оформить чемпионство благодаря поражению «Барселоны» — двойное удовольствие

Кроос: оформить чемпионство благодаря поражению «Барселоны» — двойное удовольствие
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Центральный полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал о том, как встретил чемпионство «сливочных», которые официально выиграли Ла Лигу после того, как «Барселона» уступила «Жироне» в матче 34-го тура испанской Примеры (4:2).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
Испания - Примера . 34-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 3'     1:1 Довбик – 4'     1:2 Левандовски – 45+1'     2:2 Порту – 65'     3:2 Гутьеррес – 67'     4:2 Порту – 74'    

«Когда «Барселона» выигрывала со счётом 2:1, я уже собирался идти домой, но все сказали мне остаться. Вскоре она уже проигрывала со счётом 4:2. Не уходить было отличным решением. Всё это было довольно безумно, потому что «Жирона» могла побеждать со счётом 7:2.

Мы праздновали, но не слишком. Сезон был настолько очевидным, что немного лишил нас эмоций. Понятное дело, что если бы у меня был выбор, то я бы предпочёл не переживать эти эмоции перед телевизором. Но всё равно сочетание чемпионства с поражением «Барсы» — двойное удовольствие», — приводит слова Крооса Sport.es со ссылкой на подскат Einfach mal Luppen, который немецкий футболист ведёт со своим братом Феликсом.

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