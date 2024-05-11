Кроос: оформить чемпионство благодаря поражению «Барселоны» — двойное удовольствие

Центральный полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал о том, как встретил чемпионство «сливочных», которые официально выиграли Ла Лигу после того, как «Барселона» уступила «Жироне» в матче 34-го тура испанской Примеры (4:2).

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«Когда «Барселона» выигрывала со счётом 2:1, я уже собирался идти домой, но все сказали мне остаться. Вскоре она уже проигрывала со счётом 4:2. Не уходить было отличным решением. Всё это было довольно безумно, потому что «Жирона» могла побеждать со счётом 7:2.

Мы праздновали, но не слишком. Сезон был настолько очевидным, что немного лишил нас эмоций. Понятное дело, что если бы у меня был выбор, то я бы предпочёл не переживать эти эмоции перед телевизором. Но всё равно сочетание чемпионства с поражением «Барсы» — двойное удовольствие», — приводит слова Крооса Sport.es со ссылкой на подскат Einfach mal Luppen, который немецкий футболист ведёт со своим братом Феликсом.

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