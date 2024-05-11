Форвард «Спартака» Соболев рассказал, что испытывает после неудачных матчей

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, как переживает неудачные игры.

«Что испытываю после матчей, которые сложились неудачно? Хочется забыться, не думать об этом матче. Не всегда получается. Но, к счастью, есть семья. Приходишь домой к жене и ребенку — и переключаешься. Просто обязан это делать, потому что нельзя нести в дом свое плохое настроение. Это помогает быстрее приходить в себя», — приводит слова Соболева официальный сайт «Спартака».

27-летний Александр Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. С командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/2022. Кроме этого, Соболев является серебряным (2020/2021) и бронзовым призёром (2022/2023) Российской Премьер-Лиги.