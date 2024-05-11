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Форвард «Спартака» Соболев рассказал, что испытывает после неудачных матчей

Форвард «Спартака» Соболев рассказал, что испытывает после неудачных матчей
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, как переживает неудачные игры.

«Что испытываю после матчей, которые сложились неудачно? Хочется забыться, не думать об этом матче. Не всегда получается. Но, к счастью, есть семья. Приходишь домой к жене и ребенку — и переключаешься. Просто обязан это делать, потому что нельзя нести в дом свое плохое настроение. Это помогает быстрее приходить в себя», — приводит слова Соболева официальный сайт «Спартака».

27-летний Александр Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. С командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/2022. Кроме этого, Соболев является серебряным (2020/2021) и бронзовым призёром (2022/2023) Российской Премьер-Лиги.

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