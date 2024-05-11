Роман Зобнин: моя следующая цель — 300 игр за «Спартак»

30-летний полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос, какие он испытывает эмоции в связи с тем, что достиг отметки в 246 проведённых матчей в составе красно-белых, обогнав по этому показателю бывшего нападающего московского клуба Никиту Симоняна (244 игры).

«Какие чувства? Приятно, конечно, приятно. Но я не заканчиваю на этом. Хочу ставить перед собой новые цели. Следующая цель — 300 игр. Посмотрим, надеюсь, что получится», — сказал Зобнин в интервью пресс-службе «Спартака».

Напомним, Зобнин выступает за «Спартак» с лета 2016 года, куда он перешёл из московского «Динамо». В составе красно-белых полузащитник становился чемпионом России (сезон-2016/2017), а также выигрывал Кубок России (сезон-2021/2022).

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