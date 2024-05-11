Защитник «Спартака» Чернов назвал лучшего нападающего РПЛ

Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением по поводу лучшего нападающего Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

– Кордоба – лучший нападающий в РПЛ?

– Если брать чисто умения, то да. Еще выделил бы Тюкавина. И, возможно, Ваньку Сергеева, когда он в форме, — сказал Чернов.

В нынешнем сезоне нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в общей сложности принял участие в 24 матчах во всех соревнованиях. Ему удалось записать на свой счёт 14 забитых мячей и четыре голевые передачи. Немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кордобы в € 12 млн.

Напомним, «Спартак» после 27-ми туров в Российской Премьер-Лиге заработал 43 очка и располагается на четвёртой строчке.