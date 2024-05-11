«Гранада» устроит чемпионский коридор для «Реала» в матче последнего тура Примеры

Главный тренер «Гранады» Хосе Рамон Сандоваль заявил, что его команда отдаст должное досрочному чемпиону Испании мадридскому «Реалу» перед матчем заключительного тура испанской Примеры, запланированным на сегодня, 11 мая. Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.

«Мы – профессионалы, уважающие тех, кто достигает своих целей. «Реал», как новый чемпион, заслуживает коридора и наших аплодисментов. Но после того, как коридор закончится, они столкнутся с отчаянным соперником, который навяжет им борьбу, чего я и хочу от своих игроков в этой игре. Что касается вручения чемпионского трофея, то его тут не будет. Считаю, и со стороны «Реала» будет правильно не приносить кубок сюда», — приводит слова Сандоваля Mundo Deportivo.

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Напомним, поражение «Барселоны» в матче 34-го тура Примеры с «Жироной»(2:4) позволило мадридскому «Реалу», обыгравшему в игре того тура «Кадис» (3:0), досрочно стать чемпионом Испании сезона-2023/2024. До этого «Королевский клуб» становился чемпионом Испании в сезоне-2021/2022.