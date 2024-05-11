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«Гранада» устроит чемпионский коридор для «Реала» в матче последнего тура Примеры

«Гранада» устроит чемпионский коридор для «Реала» в матче последнего тура Примеры
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Главный тренер «Гранады» Хосе Рамон Сандоваль заявил, что его команда отдаст должное досрочному чемпиону Испании мадридскому «Реалу» перед матчем заключительного тура испанской Примеры, запланированным на сегодня, 11 мая. Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.

Испания - Примера . 35-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Гранада
Гранада
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы – профессионалы, уважающие тех, кто достигает своих целей. «Реал», как новый чемпион, заслуживает коридора и наших аплодисментов. Но после того, как коридор закончится, они столкнутся с отчаянным соперником, который навяжет им борьбу, чего я и хочу от своих игроков в этой игре. Что касается вручения чемпионского трофея, то его тут не будет. Считаю, и со стороны «Реала» будет правильно не приносить кубок сюда», — приводит слова Сандоваля Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, поражение «Барселоны» в матче 34-го тура Примеры с «Жироной»(2:4) позволило мадридскому «Реалу», обыгравшему в игре того тура «Кадис» (3:0), досрочно стать чемпионом Испании сезона-2023/2024. До этого «Королевский клуб» становился чемпионом Испании в сезоне-2021/2022.

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