«Реал» и «Челси» вылетели из своих Кубков. Как это было

Воспитание по Венгеру: загулял на вечеринке – попал в основу Арсен Венгер простил своего игрока и дождался видеоповторов в кубковом полуфинале с «Челси».

Кубок английской лиги. 1/2 финала

Арсен Венгер никогда не выигрывал Кубок английской лиги за более чем 20 лет работы в лондонском «Арсенале». Если кубок Англии есть в коллекции тренера, то этот трофей почему-то всякий раз уплывал из его рук. Последняя победа «канониров» в Кубке английской лиги датируется 1993 годом, когда с командой работал ещё Джордж Грэм. «Арсенал» при Венгере дважды играл в финалах, но оба раза уступал, в том числе «Челси» в 2007-м. Однако вчера Арсен взял личный реванш у синих за старое поражение и сделал большой шаг к тому, чтобы дополнить свою кубковую коллекцию.

Первый матч на «Стэмфорд Бридж» две недели назад получился скучным и завершился нулевой ничьей. Хотя во втором тайме «Челси» создал несколько 100-процентных моментов. Первая половина ответной встречи на «Эмирейтс» стала в какой-то степени продолжением той игры. Уже на 7-й минуте хозяева пропустили атаку гостей, предоставив сопернику слишком много пространства в центральной зоне. К счастью, для Венгера «канониры» быстро отыгрались, забив чудовищно нелепый гол после стандарта при помощи рикошета от головы Антонио Рюдигера.

«В первом тайме мы оказали «Челси» слишком много уважения и предоставляли много свободы, за что и поплатились, – отметил после финального свистка Венгер. – Мы не занимали правильные позиции на поле. Однако во втором тайме сумели изменить ситуацию и взяли игру под свой контроль. Мы знали, что после перерыва сможем быть лучше, и именно так и произошло. В первом тайме мы смотрели, как «Челси» играет в футбол, а затем стали действовать жёстче. Теперь у нас есть время, чтобы подготовиться к финалу. Рады, что сыграем на «Уэмбли». Мы бывали там несколько раз и счастливы снова туда поехать».

Действительно, второй тайм остался за «Арсеналом». Судьба вознаградила «канониров» за волю к победе голом Гранита Джаки. Хотя и в том эпизоде не обошлось без рикошета от защитника, на что сетовал по окончании матча Антонио Конте. Как бы то ни было, «Арсенал» в финале. Возможно, летом француз покинет Лондон с трофеем. Правда, в решающей встрече 25 февраля необходимо переиграть лучшую на сегодняшний день команду АПЛ «Манчестер Сити».

Месси, ты лучший. Но, может, не стоит больше бить пенальти в Кубке Испании? А можно взять паузу и в других турнирах.

Кубок Испании 1/4 финала

Тем временем «Реал» сенсационно вылетел из Кубка Испании, проиграв в четвертьфинале по сумме двух матчей «Леганесу». Зинедину Зидану, у которого дела в «Королевском клубе» идут всё хуже и хуже, пришлось пережить вчера настоящий позор на «Сантьяго Бернабеу». Француз убедился, что команда по-прежнему в кризисе, хотя разгром «Депортиво» (7:1) в последнем туре Примеры, казалось, свидетельствовал о выходе из него.

«Реал» победил в первом матче неделю назад со счётом 1:0, так что от «сливочных» требовалось всего лишь сохранить преимущество в домашней встрече. Зидан мог со спокойным сердцем оставить вне заявки Криштиану Роналду, который по традиции получил отдых в день кубкового матча. Поберёг Зидан среди прочих и Гарета Бэйла. Тем не менее «Леганес» на исходе получаса игры на «Сантьяго Бернабеу» выравнял ситуацию, забив в результате грубейшей ошибки Хосе Игнасио Начо, которого подставил плохим пасом назад Ашраф Хакими. Находящийся под огнём критики Карим Бензема забил в начале второго тайма, но затем бразилец Габриэл сотворил блестящий гол после углового. Этот эпизод решил исход противостояния — «Реал» вылетел из турнира.

«Очевидно, что это мой личный провал, поскольку я несу всю ответственность за результат, – взял вину на себя Зидан. – Нашу сегодняшнюю игру нельзя назвать хорошей, мы не играли в свой футбол, особенно в первом тайме, и действовали не так, как должны были. Это тяжёлый вечер для всех в команде. Мы проанализируем это поражение, и я в первую очередь, ведь в этом поражении виноват я. У нас было 90 минут на то, чтобы исправить ситуацию, но мы этого не сделали. Роналду и Бэйл? Я не раскаиваюсь в том, что они не вышли на поле. Беру на себя ответственность за то, что делаю. На бумаге у меня была конкурентоспособная команда в игре с «Леганесом». А вот на практике в первом тайме – нет».

Фото: Ruters

Кубок Франции 1/16 финала

«ПСЖ» удалось перезагрузиться после поражения от «Лиона» в Лиге 1 за счёт победы над «Генгамом» в Кубке Франции. Этот матч 1/16 финала пропустил не только травмированный Килиан Мбаппе, но и Неймар. По данным французской прессы, отсутствие главной звезды «ПСЖ» связано в том числе с его обидой на болельщиков парижского клуба, освиставших его за то, что бразилец отказался дать пробить пенальти Эдинсону Кавани. Неприятный момент случился во встрече с «Дижоном» при счёте 7:0. Если бы уругваец забил с пенальти, то стал бы лучшим снайпером в истории «ПСЖ».

К скандалам с участием Неймара уже не привыкать. Впрочем, у Унаи Эмери классный состав и без бразильца. Против «Генгама» действовала мощная группа атаки в лице Кавани, Хавьера Пасторе, Юлиана Дракслера и Анхеля Ди Марии. Действующий обладатель кубка Франции забил четыре гола, но при этом интрига сохранялась до конца, поскольку «ПСЖ» пропустил дважды с пенальти. Все вопросы снял гол Маркиньоса после углового.

«Я доволен реакцией команды на поражение в прошлое воскресенье от «Лиона», – сказал Эмери. – У нас нет возможности отдыхать, поэтому пришлось пойти на ротацию состава. Плохо, что мы пропустили два гола, зато забили четыре и продолжаем бороться за кубок Франции. Этот трофей также важен для нас», – сказал Эмери.