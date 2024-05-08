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Фердинанд объяснил причину неяркой игры Мбаппе в полуфинальных матчах ЛЧ с «Боруссией»

Фердинанд объяснил причину неяркой игры Мбаппе в полуфинальных матчах ЛЧ с «Боруссией»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказался об игре французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в полуфинальных матчах с дортмундской «Боруссией».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Хуммельс – 50'    

«Такая игра точно непривычна для Мбаппе. Да и для всех зрителей футбола это что-то странное. Мы привыкли, что он проявляет себя на самом высоком уровне. На протяжении всей карьеры он, казалось, только прибавлял, но в двух матчах он был очень сдержан.

Думаю, всё дело в игре дортмудцев. Немцы не позволяли Мбаппе оставаться один на один. Большие игроки, получая пространство, проявляют себя. Но у Килиана был шанс только в конце матча. Всё это заслуга «Боруссии». Надо отдать им должное. Тренер Эдин Терзич заслуживает огромной похвалы», – приводит слова Фердинанда BBC.

Отметим, Мбаппе ни разу не отметился голом на стадии полуфинала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне турнира 25-летний нападающий отметился восемью голами в 12 матчах. Также Мбаппе оформил одну результативную передачу.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с победителем пары «Реал» — «Бавария».

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