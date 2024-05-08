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Мбаппе и Дембеле получили самые низкие оценки за матч ЛЧ с «Боруссией» по версии L'Équipe

Мбаппе и Дембеле получили самые низкие оценки за матч ЛЧ с «Боруссией» по версии L'Équipe
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Французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе получил самую низкую оценку за ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1). Об этом сообщает L’Equipe.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Хуммельс – 50'    

По информации источника, нападающий парижан провёл на поле весь матч, но не отличился результативными действиями, за что получил 2 балла из 10. Такую же оценку, как и у Мбаппе, за матч получил другой французский атакующий игрок «ПСЖ» Усман Дембеле. По 3 балла получили тренер парижан Луис Энрике, португальский форвард Гонсалу Рамуш, хавбеки Уоррен Заир-Эмери и Фабиан Руис, а также защитник Лукас Бералдо. Самая высока оценка в «ПСЖ» у португальского полузащитника Витиньи – 7.

В составе «Боруссии» самые высокие оценки у автора гола защитника Матса Хуммельса и тренера Эдина Терзича – по 8 баллов, самая низкая – у игроков группы атаки Никласа Фюллькруга и Джейдона Санчо (5 из 10).

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