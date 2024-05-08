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Луис Энрике эмоционально отреагировал на вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Луис Энрике эмоционально отреагировал на вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выразил глубокое разочарование вылетом своей команды от дортмундской «Боруссии» (общ. 0:2) из Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Хуммельс – 50'    

«Футбол так несправедлив… Грустно, когда проигрываешь, тем более таким образом. В двух матчах у нас 6 ударов в каркас, сегодня 31 удар по воротам – и мы не забили. В это почти невозможно поверить, но таков футбол. Наш xG – 3, соперника – 0,7.

Я поздравляю соперников, они проводят выдающуюся Лигу чемпионов. Здесь высокий уровень конкуренции, мы принимаем это поражение. Постараемся оправиться как можно скорее», – приводит слова Энрике Movistar.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с победителем пары «Реал» — «Бавария». Эти команды проведут ответный полуфинальный матч сегодня, 8 мая. Финал Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Он состоится 1 июня.

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