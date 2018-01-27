«Спартаку» нужен центральный защитник, играющий по мячу. Это не Максимович

Дмитрий Егоров, комментируя переход Николы Максимовича, как обычно написал обо всём косвенном и субъективном (но вы же именно за этим открываете его тексты), но не сказал о главном. Адаптация при полугодичной аренде и лимит, лидерские качества и невозможность играть в Лиге Европы — это хорошо и правильно, но есть кое-что важнее.

«Спартак» взял у «Наполи» «нового Видича». Ну и?! Рано радоваться: трансфер не так крут, как кажется.

Очевидно, что «Спартак» искал центрального защитника и до травмы Георгия Джикии. Искал по определённому набору качеств: хороший первый пас, умение продвигаться на чужую половину поля с мячом и игра на перехвате, убыстряющая темп, к чему стремится команда Массимо Карреры. В нынешнем «Спартаке» так умеет действовать только Сердар Таски. Кроме того, он — единственный грамотный ведущий центральный защитник, все остальные, скорее, ведомые.

И Таски уже несколько трансферных окон подряд находится в подвешенном положении — между «Спартаком» и трансфером в «Баварию», «Вердер» и полдесятка турецких клубов. Именно с этой точки зрения поиск защитника такого функционала казался максимально логичным стратегически — заранее найти игрока на смену футболисту, который может уйти.

Все варианты, которые перебирал «Спартак», укладывались в заданные условия поиска. Более того, эти условия поиска не меняются давно: если открыть статистику Серии А по перехватам в сезоне-2015/16, то помимо Николы Максимовича в семёрке лучших по количеству перехватов на 90 минут будет и Маурисио, который тоже в итоге оказался в Москве. Максимович, даже при том, что долгое время оставался без постоянной практики, был наилучшим выбором для красно-белых, но травма Джикии многое изменила. Во-первых, клубу пришлось форсировать сделку и соглашаться на условие невозможности автоматического выкупа. Во-вторых, изменилась диспозиция трансфера: если раньше серба рассматривали как защитника на (возможную) смену Таски по функциям, то теперь его взяли вместо травмированного Джикии.

И в этом плане «кресты» Георгия осложнили «Спартаку» не только выбор стартового состава, о чём пишет Дима Егоров, но, что важнее, и обустройство игры в обороне. Джикия — канонический пример защитника, играющего по мячу, который при хорошем ведущем (а для чемпионата России Таски — отличный ведущий, с другими Пеп Гвардиола дел не имеет) почти освобождается от мыслей о том, что будет, если он пропустит соперника мимо себя. Его основная работа — единоборства, отборы и попытки перехватов; то есть функционал Джикии и Максимовича отличается. Откроем ту же статистику за последний хороший полный сезон серба в Италии — но теперь не по перехватам, а по отборам. Окажется, что Максимович на 64-м месте из 65 по количеству проигранных попыток отбора среди тех центральных защитников, что провели более 10 матчей.

В «Торино» это маскировалось игрой в три защитника — в такой системе у Максимовича априори был страхующий защитник. В «Спартаке» с командной обороной есть проблемы, «Спартак» чаще играет в двух центрдефов, и Максимович точно не лучше Джикии играет по мячу. Трансфер, который должен был стать хорошим по замыслу, из-за своей экстренности и смены области применения новичка может стать сомнительным.



Важно понимать: Никола Максимович в определённой структуре игры под свои лучшие качества — хороший защитник. Но «Спартаку» по-прежнему нужен центральный защитник — тот, что будет агрессивно и эффективно действовать по мячу.