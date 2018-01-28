Побывать на ЧМ – бесценно. Сколько потратят болельщики в России летом 2018-го

Сколько потратят болельщики?

Метапоисковая система по предложению жилья Home To Go подсчитала, сколько потратят болельщики, следуя из города в город за своими командами во время группового этапа чемпионата мира. В исследовании учитывались затраты на международные перелёты и перелёты по России, средняя стоимость проживания и расходы на еду и пиво на одного человека в том или ином городе.

Болельщики из Колумбии, Панамы и Перу потратят на путешествие в Россию более 200 тыс. рублей. Тут сошлось всё: и дорогостоящий перелёт, и матчи в городе с самым дорогим жильём (не поверите, но речь о Саранске!). Меньше всех потратятся, как несложно догадаться, россияне. На три матча группового этапа в среднем уйдёт менее 100 тысяч рублей.

Кстати, если сложить затраты 32 болельщиков разных стран, каждый из которых будет ездить за своей командой во время группового этапа, то получится… 5 729 552 рубля!

Небольшая ремарка. Все расчёты произведены, исходя из минимальных расходов и средних цен. Так что не стоит воспринимать приведённые данные буквально – всё же к нам приедут люди с разными потребностями и возможностями.

Сколько же стоит проживание?

Начнём с самого интересного. В Саранске все отели уже забронированы, но зато есть много свободных квартир. Самый дешёвый вариант на 16-17 июня (матч Перу — Дания) стоит 8400 рублей –на двоих в 15 минутах ходьбы от стадиона. А вот если вас уже пять человек, то цена увеличивается до 12 тыс. В среднем цены на квартиры варьируются от 30 до 50 тыс. за ночь. Но есть варианты и для тех, кто привык не считать деньги. Как вам такое? Ночь по цене квартиры.

В Калининграде запросы чуть попроще – самый дорогой вариант на те же даты (матч Хорватия — Нигерия) обойдётся в 700 тыс. Отели тоже не остались в стороне и подняли цены – ничего приличного дешевле 20 тысяч не найти. Зато есть много вариантов квартир на любой вкус от 15 до 50 тыс.

В Ростове, Самаре, Санкт-Петербурге и Казани самые дорогие варианты на дни первых матчей не превышают 150 тыс. рублей. Можно найти хостел, который обойдётся до 500 рублей за ночь или отель за 2-3 тыс.

При подготовке материала были использованы данные исследования метапоисковой системы Home To Go, а также сайт для бронирования отелей и апартаментов Booking.com.