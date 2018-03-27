«Франция — это не космос! Местами играли на равных». Откровения Фёдора Смолова

Сборная России уступила команде Франции в товарищеском матче в Санкт-Петербурге со счётом 1:3. На удивление, поражение не остановило игроков от общения с журналистами. Большинство футболистов провели много времени в микст-зоне, что на сегодня большая редкость. Только Андрей Лунёв отказался говорить. Так расстроился из-за пропущенных мячей? Настоящим же рекордсменом стал Антон Заболотный — останавливался перед журналистами четыре раза!

Сборная России опять проиграла. Но есть плюсы В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры с Бразилией.

«Мы отвечаем за страну»

— По сравнению с прошлой игрой, многое сегодня получалось, — уверенно заявил Антон. — К сожалению, результат не в нашу пользу, но мы прибавляем, двигаемся дальше и делаем работу над ошибками. Тренер подчеркнул это. Будем готовиться к чемпионату мира.

— Опять пропустили три мяча. Что с защитой?

— Ничего критичного в обороне не было. Это подготовка, главное, официальные игры. Мы набираем форму с хорошими сборными, из первой пятёрки.



— Когда Смолов забил, появилась ли надежда отыграться?

— Обсуждали с Фёдором в раздевалке, что можем сравнять счёт. К сожалению, пропустили. На последних минутах делали всё, что могли. Ответственность есть у каждого игрока сборной России, потому что мы отвечаем за страну. Это не давление, а мотивация. На нас с Федей лежит большая ответственность, и мы не подведём.

«Если нас не ласкают…» Истерики перед Францией в сборной России нет Сборная России потеряла ещё и Кузяева. Но Черчесов не унывает.

Был любезен Роман Нойштедтер.



— Первый раз играл в основном составе этой команды, — признался защитник. — На мой взгляд, нам нужно больше проводить времени вместе, чтобы готовиться к чемпионату мира.



— Как вам на стадионе в Петербурге?

— Я тут впервые. Красивая и комфортная арена. Газон бывает и лучше, но этот хороший.

— В Турции лучше?

— Ну, там погода другая.

«На чемпионате мира таких соперников у нас не будет» Послематчевая пресс-конференция Станислава Черчесова и Дидье Дешама.

«Франция — это не космос»

Все ждали Фёдора Смолова. Правда, никто не надеялся, что и наш главный бомбардир заговорит. Первой группе журналистов он бросил: «Сегодня играли все».



А потом исправился и дал два огромных интервью (сначала телеканалам, а потом и пишущей прессе).



— Эмоции неоднозначные, — начал Смолов. — Все прекрасно видели, что мы местами играли на равных, создавали моменты и могли забить не один мяч. Мы не наиграли на поражение. Футбол – командная игра, и результат превыше всего, поэтому обидно.

— Сборная Франции — это космос?

— Это не космос, но с соперниками такого уровня нельзя допускать ни малейшей ошибки, потому что они приводят к голам в наши ворота. У Франции исполнители такого уровня, что за малейшую оплошность наказывают.



— Когда забили, верили в победу?

— Было ощущение, что мы можем додавить и сравнять счёт. На поле я был уверен, что французы подсели, в том числе из-за того, что здесь воздух немного спёртый из-за закрытой крыши и им непривычно играть.



— Насколько сборная России готова к чемпионату мира?

— Лучше спросите у главного тренера. Болельщики реагируют больше на счёт, чем на игру. Сейчас мы уже не можем его изменить. Когда мы уже были в Питере, к Саше Самедову подошёл болельщик «Спартака» и сказал: «Вы с Бразилией не старались». Александр спросил, почему не старались, а болельщик ответил: «Старались с Испанией – была ничья, а сейчас — нет, поэтому проиграли».

— Мы ещё не уровень Бразилии?

— Нужно быть очевидным глупцом, чтобы сравнивать уровень сборной Бразилии и наш. Даже если сравнить состав, там все футболисты играют не просто в топовых чемпионатах, а в топовых клубах и являются их ведущими игроками. После чемпионата России, где ты не можешь играть на максимуме, если уровень сопротивления не заставляет тебя играть на 120%, очень тяжело переключиться, сыграть с чистого листа с Бразилией.



— Почему перед чемпионатом мира вы играли с Бразилией и Францией?

— Ещё 79 дней до первого матча, и у нас ещё две товарищеские встречи. Думаю, этих соперников подбирали с учётом наших соперников по группе».

«Копия Макелеле». Он важнее для сборной Франции, чем Погба и Гризманн Нет, речь даже не о Н’Голо Канте.

«1:6 не вгоняет в уныние и не будет»

Александр Головин сначала не хотел говорить, выглядел уж слишком уставшим. Но нам удалось его уговорить.

— К сожалению, не получилось победить, — полузащитник подметил самое важное. — Считаю, играли лучше, чем в первом матче, сделали шаг вперёд. После таких игр всегда чувствуешь себя очень усталым. С такими командами всегда приходится тяжело.



— С защитой у сборной России всё плохо?

— Серьёзных проблем в обороне у нас нет, но над этим будем работать уже на следующем сборе. У нас был большой перерыв, и мы могли подзабыть требования сборной, потерять игровые связи. Если бы у сборной было больше дней вместе, мы бы играли лучше.

— Общий счёт по итогам двух матчей – 1:6. Не вгоняет в уныние?

— Ни в коем случае не вгоняет и не будет вгонять. Мы будем стараться играть на максимуме, и играть в футбол так, как играли сегодня, — не боясь. А там уже будь что будет.

Россия — Франция. Дубль Мбаппе, супергол Погба! Как это было Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию товарищеского матча между сборными России и Франции.

«В Испании про чемпионат мира не спрашивают»

Денис Черышев давно не играл за сборную. И наконец-то Черчесов дал ему шанс.

— У команды появилось больше моментов, но французы — игроки высокого класса, — сказал Денис. — Оба наших соперника — очень квалифицированные, против них всегда тяжело на их половине поля. Мы можем прибавить, в нашей сборной очень квалифицированные футболисты. Впереди будет лучше. Нужно работать.

— Насколько гол Смолова изменил игру?

— Гол сборной России был важен. Забивать таким соперникам всегда важно. Федя сегодня хорошо забил. Надеюсь, это не последний его гол, он будет часто забивать таким командам.



— Чувствуется ли приближение чемпионата мира?

— Да. Люди ждут. Чувствуется поддержка, хотим показать хорошую игру и результат. Все игры будут тяжёлыми, так что надо будет готовиться ко всем соперникам.



— В Испании про чемпионат мира у вас спрашивали, как реагируете, что некоторые чиновники не поедут в Россию?

— В Испании мне пока не приходилось отвечать на вопросы о чемпионате мира. В команде не обращают внимания на то, что некоторые страны не будут отправлять чиновников на мировое первенство.