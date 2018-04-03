«Я не хочу никаких Тухелей». Что говорил Галицкий

Сергей Галицкий впервые за долгое время подробно рассказал о своём клубе для широкой аудитории. Это произошло в эфире передачи «8-16». Поводом стала отставка Игоря Шалимова. Но говорил он не только о ней.

Об отставке Шалимова:

— Последняя ситуация — больше неожиданность для меня, чем для вас, журналистов. Журналисты уже долгое время призывали нас к тому, чтобы мы сменили тренера. Это было непростое решение, но мы его приняли. С чем оно связано? Правильно сказал тренер одной из команд: к матчам с нами легко готовиться, мы играем в один и тот же футбол. И мы будем продолжать играть в него. Хотя этот футбол очень тяжёлый для постановки.



Современная жизнь очень цинична. Все призывают к конкретным результатам: к Кубкам, ко всему прочему. Остаётся очень мало романтики. Но когда на поле две команды стоят в окопах, разве это то, что мы ходим увидеть? Мы пробуем играть в футбол первым номером, с навязыванием своей воли, а это тяжело. Уровень игроков в современном футболе достаточно высокий: убегать в свободное пространство легче, чем создавать. Но мы будем продолжать это делать.

В адрес Игоря было большое количество критики, и это не очень справедливо. Тренер может только то, что он может. А селекция в последнее время у нас была не фантастическая. Это тоже сыграло свою роль. Когда мы требуем от тренера чего-то особенного, но при этом не даем ему инструментов, мы должны разделять с ним ответственность за то, что произошло. И футболисты тоже должны разделять эту ответственность. Сам Игорь на поле не выходил.



Эмоции от потери очков в матче с «Анжи» в решении расстаться с Шалимовым тоже присутствовали, не буду скрывать. Хоть клуб и мой, но болельщики тоже важны. Я испытывал давление весь этот год. Болельщики были недовольны результатами и некоторые вещи не понимали. А я защищал Игоря. Но, наверное, это уже не только мой клуб. И в итоге я должен был согласиться: сейчас Игорю нужно взять паузу.



Я хотел бы акцентировать внимание на том, сколько он сделал. Мы провели фантастическое количество интересных матчей. Мы периодически давали то, что болельщики будут помнить всю жизнь. Вспомним матч с «Зенитом», когда Окриашвили забил потрясающий гол. Игорь сделал большую работу, и я хотел бы его поблагодарить.

О том, почему с Шалимовым не расстались раньше:

— Когда мы вылетели из Лиги Европы, я находил для себя объяснения. У нас тогда только Фёдор Смолов выздоровел и Павла Мамаева не было. Мы не можем держать под Фёдором нападающего такого же уровня. А это выливается в высокий риск в тех ситуациях, когда он травмирован или не готов. Конечно, без центрального нападающего наша команда становится слабей.



Четыре поражения подряд? У любой команды такое происходит. У нас шестой бюджет в лиге, и при этом мы были близки ко второму месту. Были некоторые вещи, которые мне не нравились. Но это чисто административные истории. Нет идеальных тренеров. Но говорить, что я четко хотел отставки — нет, такого не было. Увы, весенняя серия добавила негатива, и мы вынуждены были принять это решение.

О новом тренере:

— Мы очень сильно настроены на свою академию. В следующем сезоне команду возглавит Мурад Мусаев, который сейчас руководит молодёжной командой «Краснодара». В этом сезоне осталось мало игр, и они будут для него познавательными. За шесть матчей он должен будет почувствовать этот клуб. Мураду 35 лет. Он 12 лет тренирует, из них 7 лет в системе «Краснодара», работал с разными возрастами. Посмотрите, в Германии сейчас есть тренеры, которым около 35 лет, но они давно тренируют. Это не всего 35 лет, а уже 35 лет.

Я глубоко убеждён: мы должны доверять российским тренерам, если чувствуем, что они подошли. Я долгое время с ним общался. Мы разговаривали о нём с тренером академии. В команде 1999 года у нас 8 игроков сборной. Мы собирали большую аудиторию на игру против «Реала». Это вообще те мальчики, которых я жду в первой команде. Им надо ещё пару лет. И мы надеемся, что они большой бандой вольются в ряды основного состава.

Мурад будет принимать участие и в селекции, и в подготовке команды на следующий сезон. Он квалифицированный тренер, и мы считаем, что он сможет решать те задачи, которые стоят перед клубом. Есть проблема — у него пока нет соответствующей лицензии, поэтому пока главным тренером будет Олег Фоменко.



Перед Мусаевым будут стоять те же задачи, что и перед предыдущими тренерами. У него команда пятая-шестая по бюджету в лиге, и он должен быть там, где он должен быть.

«Краснодар» будет самым популярным клубом страны через 10 лет. И вот почему Главный итог невероятного для России матча с «Реалом».

О ставке на молодёжь:

— У нас действует финансовый фэйр-плей. И если мы хотим конкурировать на серьёзном уровне, то сможем это сделать только через выращивание своих ребят. Я выиграю спор у Леонида Викторовича Слуцкого – у меня в этом нет никаких сомнений. В нашей академии уже есть больше 11 человек, которые в будущем смогут играть на высоком уровне и ставить перед собой задачи. Но мы не хотим торопиться. Просто болельщики должны верить в то, что мы делаем.

О трансферах «Краснодара»:

— У нас не было в составе легионеров дороже 7 миллионов долларов. И это были всего две разовые покупки. Первая – Одил Ахмедов, которого мы потом дорого продали. И вторая – Вандерсон, за которого мы отдали около шести с половиной миллионов. Назовите мне любой клуб из первой пятёрки, и я вам назову игроков, которые там были куплены дороже.

Об идентификации «Краснодара»:

— Мурад – сам из Краснодара. Это очень важно для нас. Мы потеряли идентификацию. Меня ужасает, когда мне говорят: вы должны отдавать своих лучших футболистов, чтобы их смотрели иностранцы. Вы всё говорите: Фёдор, уезжай в Германию, у нас не тот чемпионат, мы не такие люди. Это чистой воды безобразие. И я горжусь тем, что парень из Краснодара возглавит команду Премьер-Лиги. Я не хочу никаких Тухелей и прочих иностранцев. Наши ребята на своей земле сделают всегда больше, чем наёмник, пусть даже качественный. Он приезжает работать только за зарплату. Я к ним отношусь с уважением. Но наш клуб будет строиться только на таких ребятах, которые здесь жили и выросли.

Об уходе Фёдора Смолова:

Машина прогресса. Чего добился «Краснодар» за 10 лет Футбольный клуб «Краснодар» отмечает первый серьёзный юбилей – 10 лет.

— Мне кажется, вы должны доплачивать Фёдору за то, что он терпит такое количество разговоров о своей продаже. Скоро не найдётся ведущих лиг, куда Фёдора не продавали бы.



С ним всё четко и понятно. Фёдор многое сделал для клуба. Дважды был лучшим бомбардиром, сейчас лидирует в этой гонке. Если будет достойное предложение, мы согласимся на разумные деньги. Но это должны быть те деньги, которые устроят клуб. Так мы проявим к нему своё уважение.

О чемпионате России:

— Мы любим себя уничижать. У соседа всегда трава будет зеленее. Все говорят, что там скорости выше. Но приезжает к нам «Эвертон», и я не вижу этих скоростей. Я считаю, что у нас великолепный чемпионат, непредсказуемый. Когда я смотрю чемпионат «Баварии»… Ой, Германии. Хотя нет, я правильно оговорился, это именно чемпионат «Баварии». Или чемпионат «ПСЖ». Я считаю, что это очень странные истории. В России этого нет. Вроде «Локомотив» оторвался. Но одна осечка – и снова висят у него на хвосте.

Мы зимняя страна, и для этой страны у нас очень хороший футбол и очень интересные игры. Это наш чемпионат, и мы должны им гордиться. И стараться каждый день делать его более конкурентным и более спортивным. Когда всё время побеждает одна команда, кому это может понравиться?

О сборной России:

— Я думаю, что мы выйдем из группы. Хотя это будет непросто. Мы преуменьшаем возможности наших футболистов. У нас есть великолепные ребята, которые постоянно прибавляют: Головин, Алексей Миранчук. У нас есть Фёдор Смолов в атаке. Но есть и проблемы – из-за травм в обороне. Что скрывать – для главного тренера это основная проблема. Надеюсь, что мы сможем передать игрокам свою энергию. Но как бы сборная ни выступила, мы должны понять: эти футболисты – наши герои. Других у нас нет. Сколько мы денег в футбол вкладываем, такую отдачу и получаем. Если другие страны вкладывают очень большие средства в развитие футбола, почему они должны играть хуже нас?

Мы должны радоваться празднику футбола. И если проиграем в 1/8 или в 1/4 финала, должны сказать: «Ничего, придёт следующий чемпионат, и мы ждём вас на поле». Мы должны быть так настроены. Это наши ребята. Они родились в наших городах, деревнях, селах. Жить тем, чтобы постоянно их ругать, можно. Но зачем это делать? Это лучшее из того, что у нас сейчас есть.